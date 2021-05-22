غدا.. وزير الخارجية الفلسطيني يزور بغداد

2021/05/22 | 15:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم السبت، عن زيارة وزير الخارجية الفلسطيني بغداد غد الاحد.وقال الصحاف في بيان، إن “وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يزور بغداد غدا”، لافتا الى ان ” المالكي سيلتقي الرئاسات الثلاث ووزير الخارجية فؤاد حسين”.

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