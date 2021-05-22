مفاجآت عديدة لطقس العراق.. نفحات باردة وليال شتوية وأمطار!

2021/05/22 | 15:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف المتنبئ الجوي محمد الدوري، عن انتهاء موجة الحر وإنخفاض واضح على درجات الحرارة في غالبية ارجاء العراق بما فيها بغداد ابتداءً من الأحد مع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية .

وبين انه “يتوقع واعتباراً من يوم غد الأحد ان يطرأ إنخفاض واضح على درجات الحرارة ورجوعها إلى معدلاتها الطبيعية وتكون ادنى من معدلاتها ايضاً لمثل هذا الوقت من العام في مناطق واسعة من العراق بما في ذلك بغداد مُعلناً بذلك إنتهاء موجة الحر المبكرة التي اثرت على البلاد لعدة أيام .

وبين ان “سبب الإنخفاض هو كتلة هوائية معتدلة نسبياً تتوغل من تركيا وشمال شرق المتوسط تعمل على تلطيف الأجواء وخصوصاً شمال وغرب ووسط العراق .

واشار الى ان “الخرائط الجوية تشير إلى ان تلك الكتلة المعتدلة ستجثم فوق المنطقة لأيام عديدة وستتعمق صوب العراق مع انتصاف الأسبوع ما يؤدي لمزيد من الإنخفاض بدرجات الحرارة وإرتفاع فرص الأمطار الغزيرة شمال وغرب العراق واضطرابات جوية وعودة للأجواء الربيعية المميزة بوقتٍ متأخر من السنة لاسيما في نينوى ودهوك وأربيل بل وحتى لا يستبعد ان تمتد إلى بعض المناطق الغربية والوسطى بشكل محدود .

واضاف: “ايضاً مناطق شمال وغرب وبعض المناطق الوسطى من العراق بأنتظار الليال المنعشة مع نفحات باردة بدءاً من غد الأحد”.

واوضح ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مناطق العراق غداً الأحد

المنطقة الشمالية [ °33 | °35 ] درجة مئوية

المنطقة الوسطى [ °36 | °41 ] درجة مئوية

المنطقة الجنوبية [ °38 | °45 ] درجة مئوية

المنطقة الغربية [ °28 | °36 ] درجة مئوية

واكد ان “الأجواء ودرجات الحرارة الليلية ستشهد إنخفاضاً مع عودة الأجواء المنعشة الباردة لاسيما مع ساعات الليل المتأخرة لمناطق

واسعة.

واضاف ان “درجات الحرارة ستكون حول إلى ادنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بشكلٍ عام وخصوصاً غرب وجنوب غرب ووسط العراق حيث تكون أقل بحوالي [ 2 – 4 ] درجات وتصل إلى [ 6 – 8 ] درجات ادنى من المعدل العام في بعض المناطق وخصوصاً على بحيرات العراق ومحيطها .

واكد ان “هذا الإنخفاض ليس الأخير بل هناك إنخفاضاً آخر بدرجات الحرارة منتصف الأسبوع والمناطق الشمالية ستكون تحت مرمى الكتلة الهوائية المعتدلة وتياراتها اللطيفة مع عودة منتظرة للأمطار والتقلبات الجوية التي هي خارج الموسم المطري .

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