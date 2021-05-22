ماكنزي: نعمل على وضع حلول تقنية فعالة لمواجهة المسيرات في العراق

2021/05/22 | 16:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي إن الولايات المتحدة تعمل على وضع حلول تقنية فعالة لمواجهة الطائرات المسيرة المفخخة في العراق.

وأكد ماكنزي أن ميليشيات إيران ستواصل استخدام المسيرات المفخخة لسنوات عدة وهذا يستوجب العمل لمواجهة المسيرات في العراق بشكل جدي، حيث تعمل واشنطن على إيجاد حلول تقنية فعالة لمواجهة المسألة عبر قطع الرابط بين المسيرات المفخخة ومن يتحكم بها إضافة الى تحسين أجهزة استشعار الرادار لتحديد مواقع المسيرات واستهدافها.

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