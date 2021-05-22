بالصور.. فرق الدفاع المدني تنقذ محطة وقود بابا كركر في كركوك

2021/05/22 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل صهريج وقود محمل بـ 36 الف لتر من منتوج البانزين داخل محطة وقود بابا كركر في محافظة كركوك.

وطوقت فرق الدفاع المدني الحريق وابعدت النيران عن الخزانات الأرضية المملوءة بوقود البنزين واخماد الحريق داخل الصهريج دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.

يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة أثناء عمليات تفريغ المنتوج النفطي.

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