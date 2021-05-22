“هيومن رايتس ووتش” تكشف عن منفذي الاغتيالات في العراق: أحزابهم داخل البرلمان

2021/05/22 | 16:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أنّ عدداً من الجماعات المسلحة التي تقف وراء عمليات اغتيال الناشطين بالاحتجاجات العراقية والصحافيين لديها أحزاب موجودة داخل البرلمان، مشيرا الى ان هذه الأحزاب قد تستخدم الانتخابات المقبلة لترسيخ وجودها ضمن النخبة الحاكمة.وبينت المنظمة في تقرير اطلع عليه “النور نيوز”، ان “عمليات قتل الناشطين مستمرة …

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