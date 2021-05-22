إخماد حريق داخل محطة وقود في كركوك

2021/05/22 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل محطة وقود بابا كركر في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن “فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل صهريج وقود محمل بـ 36 الف لتر من منتوج البانزين داخل محطة وقود بابا كركر في محافظة كركوك”.

وأشارت إلى أن “فرق الدفاع المدني طوقت الحريق وابعدت النيران عن الخزانات الأرضية المملوءة بوقود البنزين واخماد الحريق داخل الصهريج دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية”.

وبينت، أن “سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة أثناء عمليات تفريغ المنتوج النفطي”.

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