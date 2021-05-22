الحريري لعون في مجلس النواب: لن أشكل حكومة كما يريدها الرئيس أو أي فريق بعينه

2021/05/22 | 16:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، بقوة على الرسال التي وجهها الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى مجلس النواب والتي اتهم فيها زعيم تيار المستقبل برفضها لتشكيل الحكومة العتيدة.

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