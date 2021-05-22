2021/05/22 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تدمير وكر لإرهابيي داعش في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “من خلال تدقيق المعلومات الاستخبارية لقاطع المسؤولية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير وكر لإرهابيي داعش في طوزخورماتو المركز الخبري الوطني.

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