المواد الغذائية المحظورة لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم

2021/05/22 | 16:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرج الخبراء 18 مادة غذائية في قائمة

المواد التي يجب على من يعاني من ارتفاع

مستوى ضغط الدم الامتناع عن تناولها.

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