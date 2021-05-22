2021/05/22 | 16:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن وزير

الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيزور

العاصمة بغداد يوم غد الأحد، بتكليف من

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهي اول

زيارة للمالكي بعد اتفاق وقف إطلاق

النار في فلسطين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في اول زيارة بعد وقف اطلاق النار.. وزير الخارجية الفلسطيني يزور بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في اول زيارة بعد وقف اطلاق النار.. وزير الخارجية الفلسطيني يزور بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).