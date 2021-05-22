2021/05/22 | 16:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: لعبة التطبيع انتهت) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العامري: لعبة التطبيع انتهت » وكالة الأنباء العراقية
سياسية
اليوم, 16:26
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: لعبة التطبيع انتهت) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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