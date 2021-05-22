2021/05/22 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، أن لعبة التطبيع مع إسرائيل “انتهت”.
وقال العامري خلال المؤتمر الدولي الأول لدعم الشعب الفلسطيني وتابعه “المركز الخبري الوطني”: “نشكر المرجعية الدينية لموقفها من […]
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وقال العامري خلال المؤتمر الدولي الأول لدعم الشعب الفلسطيني وتابعه “المركز الخبري الوطني”: “نشكر المرجعية الدينية لموقفها من […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: لعبة التطبيع مع إسرائيل “انتهت”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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