العامري: لعبة التطبيع مع إسرائيل “انتهت”

2021/05/22 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، أن لعبة التطبيع مع إسرائيل “انتهت”.وقال العامري خلال المؤتمر الدولي الأول لدعم الشعب الفلسطيني وتابعه “المركز الخبري الوطني”: “نشكر المرجعية الدينية لموقفها من […]

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