2021/05/22 | 16:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم السبت، عن تسجيل 3655 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 3655 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة في عموم العراق.واضافت، ان حالات الشفاء الجديدة بلغت 4778، مشيرة الى انها سجلت 21 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفايروس.

واشارت الوزارة الى، ان مجموع الذين تلقوا اللقاح وصل 520491.

الوثيقة ادناه تمثل جدول مفصل للموقفين الوبائي واللقاحي.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنخفاض الاصابات والوفيات بكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنخفاض الاصابات والوفيات بكورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).