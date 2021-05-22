لماذا حدث الانهيار بأسواق العملات المشفرة في الأسبوع الماضي؟

2021/05/22 | 16:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تسببت عمليات التسييل والرفع المالي في انهيار العملة المشفرة خلال الأسبوع الأخير.

وانخفضت عملة بتكوين بنسبة تصل إلى 31%، إلى ما يقرب من 30 ألف دولار يوم الأربعاء الماضي، فيما انخفضت "إيثر" بنسبة 44% إلى أقل من 2000 دولار دفعة واحدة.



ورغم استعادة كل منهما لبعض الخسائر، إلا أن تلك الانهيارات تسببت في الكثير من الألم في أصول التشفير.



وفقاً لبيانات "بايبت دوت كوم".



فقد تمت تصفية 9.4 مليار دولار وأكثر من 887 ألف متداول في 24 ساعة حتى صباح أمس يوم الخميس بتوقيت سنغافورة.

في مذكرة بعد الانهيار الكبير، قال توم لي، من "فاند سترات غلوبال أدفايزرز"، إن سوق العملات توفر رفعاً مالياً كبيراً للمتاجرين بالعملات المشفّرة، ما يُعرِّض المتداولين الجدد دائماً إلى خطر البيع الإجباري بعد انخفاض العملات الافتراضية.

من جهته، قال فيجاي أيار، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في "لونو"، إن "الحمل الزائد على النظام وعمليات التصفية وعوامل شبيهة تتسبب في مثل هذا التراجع العميق.



تتشابه العملات المشفرة مع "براري الغرب الأمريكي" في وحشيتها التي تتخطى أي فئة من الأصول الأخرى، حيث يمكنك التداول في بعض الأسواق برافعة مالية تصل إلى ما بين 50–100 مرة.



وما رأيناه في البورصات هو إعادة تعيين تمويل كبير، بسبب المتداولين ذوي المديونية الكبيرة للغاية".

الرحلة الثالثة

يمكن القول إن هذه هي الرحلة المذهلة الثالثة لـ"بتكوين" و"إيثريوم" في غضون شهرين، عندما تسببت عمليات البيع الإجباري في اضطراب الأسواق، بعد المبيعات القسرية لشركة "آركيغوس كابيتال مانجمنت" في أواخر شهر مارس، والانهيار السريع في الأسهم التايوانية الأسبوع الماضي.

وفي سوق لا يعتبر فيه وصول الرفع المالي إلى 100 مرة أمراً غير شائع، تسلط الانخفاضات المتسارعة في العملات المشفّرة يوم الأربعاء الضوء على المخاطر السلبية الشديدة التي يمكن أن تثير غضب المستثمرين.



ومع ذلك، فقد اعتبر الكثيرون هذا الأمر سمة من سمات التشفير وليس خطأً.



ويلخص ذلك قول آرثر هايز، المؤسس المشارك لشركة "بيتميكس" الرائدة في مجال سوق العملات المشفّرة، والتي تواجه حالياً مشكلة مع الولايات المتحدة، في مؤتمر خلال عام 2019، إذ قال، إن "بتكوين" ممتعة، ولكنها تكون ممتعة أكثر بكثير عندما يصل رفعها المالي إلى مئة مرة".

احتمال التعافي

قد لا يكون ذلك مفاجئاً إلى حد ما، وكان من الممكن أن يسهم في تطهير المنظومة قليلاً من بعض العوائق.

وفقاً لقول تود موراكيس، مؤسس منتجات التمويل الرقمي ومزود الخدمات في "جيه إس تي كابيتال"، فقد حدثت عمليات التصفية، "عند أدنى مستويات لها، كما هو الحال دائماً، وخلال الأوقات التي تعقب عمليات البيع الكبيرة، يكون التداول عادة ضمن نطاق محدد، مع غياب الكثير من الرفع المالي في المنظومة".

تُظهر الأوضاع في السوق يوم الخميس مؤشرات أولية للتعافي بعد تلك الضربة، رغم أن الأمر قد يستغرق بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان من الممكن استقرار المعنويات.

وقال جيفري وانغ، رئيس الأمريكيتين في مجموعة "أمبير"، المزّودة العالمية لخدمات تمويل التشفير، الأربعاء الماضي: "لقد رأينا تسييل الكثير من مراكز الرافعة المالية في فترة زمنية قصيرة.



كان هذا تدفقاً كبيراً، وقد يكون من الضروري إزالة بعض الشوائب من المراكز شديدة المديونية، إذا أرادت السوق الاستمرار في الارتفاع.



بعد التحرك الذي حدث في الـ24 ساعة الماضية، ستكون الأيام القليلة القادمة هامة لاستبيان اتجاه الشعور العام".

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