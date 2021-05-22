2021/05/22 | 16:57 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفذها 5 "قصابين".. تفاصيل جديدة عن جريمة النجف المروعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/22 | 16:57.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفذها 5 "قصابين".. تفاصيل جديدة عن جريمة النجف المروعة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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