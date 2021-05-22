’’لعبة التطبيع انتهت’’.. العامري: انتفاضة الشعب الفلسطيني جاءت رداً على الانتهاكات الإسرائيلية

2021/05/22 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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خلال المؤتمر الدولي الأول لدعم الشعب الفلسطيني

رئيس تحالف الفتح هادي العامري: نشكر المرجعية الدينية لموقفها من القضية الفلسطينية

العامري: انتفاضة الشعب الفلسطيني جاءت رداً على الانتهاكات الإسرائيلية

العامري: إسرائيل استهدفت المدنيين في غزة لكن هناك من يضلل الرأي العام

العامري: لعبة التطبيع انتهت

العامري: قضية القدس لا تقتصر على فئة دون أخرى

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