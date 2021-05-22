بالصور .. إنقاذ 25 نزيلاً من حريق إندلع داخل فندق وسط كربلاء

2021/05/22 | 17:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إنقاذ 25 نزيلاً من حريق اندلع داخل فندق وسط كربلاء المقدسة.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “فرق الدفاع المدني، تمكنت […]

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إنقاذ 25 نزيلاً من حريق إندلع داخل فندق وسط كربلاء المركز الخبري الوطني.

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