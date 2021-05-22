2021/05/22 | 17:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة صلاح الدين تنفذ واجب تفتيش لاهداف تابعة لداعش) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة صلاح الدين تنفذ واجب تفتيش لاهداف تابعة لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).