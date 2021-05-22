جنرال أميركي يكشف

2021/05/22 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد شهر من استهداف طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات القوات الأميركية في قاعدة بالعراق، قال أعلى قائد أميركي في الشرق الأوسط إن إيجاد طرق أفضل لمواجهة مثل هذه الهجمات يمثل أولوية قصوى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال متأخرة في ايجاد الحلول.

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