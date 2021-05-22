بالصور.. شاحن موبايل يتسبب بحريق هائل في كربلاء

2021/05/22 | 17:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء،

السبت، انقاذ 5 نزلاء واخلاء 20 اخرين في

حادث حريق اندلع نتيجة احتراق شاحن

موبايل داخل فندق وسط المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، ان "فرق الدفاع

المدني تمكنت من ا

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