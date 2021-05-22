شاحنة موبايل تتسبب بحريقا كبيرا داخل فندق في كربلاء

2021/05/22 | 17:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، اخماد حريقا كبيرا اندلع داخل فندق في كربلاء بسبب شاحن موبايل.وذكرت المديرية في بيان، ان”فرق الدفاع المدني، تمكنت من انقاذ 5 نزلاء اصيبوا بحالات اختناق شديد نتيجة احتراق غرفة في الطابق الرابع داخل فندق المرجان السياحي الواقع في شارع العباس وسط محافظة كربلاء”.واضافت، ان”فرق الدفاع المدني باشرت […]

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