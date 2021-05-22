الكاظمي: آن الأوان لاستعادة العراق دوره الريادي في المنطقة

2021/05/22 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن الأوان قد آن لاستعادة العراق دوره الريادي في المنطقة ولأن يكون عامل قوة لدعم القضية الفلسطينية.وذكر الكاظمي في كلمته خلال المؤتمر الدولي الأول […]

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