صالح يرهن استقرار المنطقة وأمنها بتحقيق العدالة للفلسطينيين

2021/05/22 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رهن رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، استقرار المنطقة وأمنها بتحقيق العدالة للفلسطينيين.وقال صالح خلال المؤتمر الدولي الأول لدعم الشعب الفلسطيني وتابعه “المركز الخبري الوطني” : “نجتمع هنا اليوم لتأكيد موقف […]

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