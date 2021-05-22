لاهور شيخ جنكي وبلاسخارت يبحثان حل المشاكل العالقة

2021/05/22 | 17:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت، بمدينة السليمانية، جينين هينس بلاسخارت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق، لبحث المستجدات السياسية والاقتصادية والانتخابات المبكرة.

وقال لاهور شيخ جنكي في بيان: استقبلنا اليوم السبت، في السليمانية، السيدة جينين هينس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.



وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات والمتغيرات السياسية والإقتصادية في العراق وإقليم كوردستان والإنتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقي ومسألة الإصلاح وتوحيد قوات البيشمركة.

أكدنا على اتخاذ السبل لمواجهة التحديات التي اصبحت عقبات أمام حل المشاكل.

أعربنا عن شكرنا لدور الأمم المتحدة، وكذلك أعربنا عن دعمنا لبيانها الواضح خلال الأيام المنصرمة من أجل إزدهار الديمقراطية وإقليم كوردستان قوي وإيجاد الإستقرار السياسي وإبعاد المخاطر عن كيان إقليم كوردستان، وتشخيصها الحريص للمشاكل وإنهاء الخلافات السياسية، وتوحيد الصفوف والوئام بين الأطراف.



وأكدنا ان ما تطلبها السيدة بلاسخارت هي نفس مطالب الإتحاد الوطني الكوردستاني.

تحدثنا بشأن المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية وضرورة حل المشاكل وفق الدستور الإتحادي وإلتزام الجانبين بالإتفاقيات المبرمة بينهما.جددنا رغبة الإتحاد الوطني الكوردستاني في دعم عملية الإصلاحات في قوات البيشمركة وأخذ مسألة التوازن بنظر الإعتبار والإبتعاد عن المصالح الحزبية لإنجاح العملية.إتفقت رؤانا حول عمل الأطراف كافة لإجراء الإنتخابات المقبلة في موعدها المحدد تحت إشراف المجتمع الدولي والأمم المتحدة، من أجل إجراء عميلة شفافة ونزيهة كي تكون نموذجاً لنجاح الديمقراطية في البلاد وضمان مستقبل ورفاهية أكبر للمواطنين.

PUKmedia

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