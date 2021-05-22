2021/05/22 | 17:17 - المصدر: عين العراق

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السبت 22 مايو 2021 | 04:49 مساءً | عدد القراءات : 18

أردوغان يفتتح خط إمداد مياه إلى قبرص: أي مفاوضات جديدة يجب أن تجري بين دولتين

أعلن الرئيس التركي أن بلاده تزود قبرص بـ 75 مليون متر مكعب من المياه سنويا عبر أنبوب بحري، معتبرا أن افتتاح خط إمداد المياه من تركيا لقبرص يضيف رابطة جديدة بين البلدين.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن مشروع نفق ضخ مياه الري إلى الشطر التركي من جزيرة قبرص، سيوفر فرص عمل لنحو 10 آلاف شخص عبر زيادة مساحة الأراضي الزراعية المروية، مؤكدا أن تركيا أثبتت إصرارها في عدم جعل قبرص بحاجة لمساعدة الآخرين من خلال المشاريع التي ساهمت في حل أزمة نقص المياه لديها.

وأكد أردوغان أنه "مع افتتاح خط إمداد المياه من تركيا إلى قبرص التركية نكون قد أضفنا رابطة جديدة بين البلدين إلى جانب الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية".

واعتبر أردوغان أن مفاوضات قبرص فشلت بسبب موقف الجانب اليوناني "المتعنت" وتصرفاته "المتعجرفة"، وفق تعبيره، وقال إن "العقلية التي لا ترى القبارصة الأتراك على قدم المساواة مع القبارصة الروم في الجزيرة بل وتتجاهلهم، حولت القضية القبرصية إلى معضلة".

وشدد الرئيس التركي على أنه "لا أحد يمكنه بعد الآن أن يحمل القبارصة الأتراك مسؤولية عدم التوصل إلى حل قضية الجزيرة"، مضيفا أنه إذا كانت هناك رغبة للبحث عن حل في جزيرة قبرص فيجب أن يقوم ذلك على أساس الحقائق على الأرض وليس على الأحلام".

وأكد أن أي مفاوضات جديدة في قبرص يجب ألا تجري بعد الآن بين كيانين وإنما بين دولتين.

وختم أردوغان مشددا على أن تركيا لن تسمح إطلاقا بسلب حقوق القبارصة الأتراك من موارد الطاقة في شرق المتوسط، وقال: "واثق من أننا سنتلقى أنباء سارة عن أنشطة التنقيب شرق البحر المتوسط على غرار ما جرى في البحر الأسود".

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