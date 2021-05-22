الحلبوسي يحدد مسؤوليتين تستوجبان مساندة فلسطين

2021/05/22 | 17:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مسؤوليتين تستوجبان مساندة فلسطين.وقال الحلبوسي في كلمته بالمؤتمر الدولي الأول لدعم الشعب الفلسطيني وتابعه “المركز الخبري الوطني” إن “دفاع الفلسطينيين كان مشروعاً […]

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