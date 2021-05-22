الحلبوسي: المسؤولية التاريخية والقانونية تقع على كاهل الجميع في مساندةِ الاشقاء الفلسطينيين

2021/05/22 | 17:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ان المسؤولية التاريخية والقانونية تقع على كاهل كلِ الفعاليات الرسمية والشعبية في ضرورة مساندةِ الاشقاء الفلسطينيين في مواجهاتِهم الشريفة والمشرفة.

وقال الحلبوسي في مؤتمر تحالف الفتح الاول لدعم ومساندة مقاومة الشعب الفسطيني ضد الاحتلال الصهيوني “حين وُجِهت الدعوةُ الى هذا اللقاء كانت الاحداث في غزة الفلسطينية في أشدها، وهجماتُ كيان الاحتلال في أبشع صور همجيتها، كما كان الشعبُ الفلسطيني يضرب اروعَ صور الصمود والدفاع عن شرف الأمة ومقدساتِها وتاريخِها وحاضرِها ومستقبلِها”، مبينا اننا “اليوم نلتقي بعد أن تحقق النصر لإخواننا الفلسطينيين ‏بانتهاء حرب الأحدَ عشرَ يوما، والتي انتهت معها ‏أسطورةُ القبة الحديدية وكذبةُ الجيشِ الذي يُصنَّف من اقوى جيوش العالم امام ارادة وصمود وصلابة اخواننا الفلسطينيين الشجعان”.

واضاف الحلبوسي “‏لقد بقي العراق وطوال الفترات المتعاقبة من تاريخ الدولة العراقية إلى جانب فلسطين وقضيتِها المشروعة، ومازال العراقيون يضعون هذه القضية في مقدمة اهتماماتِهم، جاعلين منها القضيةَ المركزية الأولى”، لافتا الى اننا “حين تختلف القوى السياسية العراقية على بعض القضايا ‏الداخلية أو الإقليمية او الدولية – على سبيل المثال – فإنها بالتأكيد تتفق اتفاقاً مطلقاً وبشكل حقيقي وعميق في قضية فلسطين وضرورةِ الوقوف معها بكل أشكال الدعم المتاحة والممكنة”.

ولفت الى ‏ان “المسؤولية التاريخية والقانونية تقع على كاهل كلِ الفعاليات الرسمية والشعبية في ضرورة مساندةِ الاشقاء الفلسطينيين في مواجهاتِهم الشريفة والمشرفة”، مشددا على اننا “انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية فقد وجَّهَ مجلسُ النواب العراقي رسالةً إلى اتحاد البرلمانات العربية لعقد جلسةٍ طارئة لمساندة اخوانِنا في فلسطين والتداولِ بشأن التحركات المطلوبة والمتاحة بهذا الصدد، وقد تم عقد الاتحادُ جلسةً طارئة أدان فيها العدوانَ العسكري المتواصل للكيان المحتل”.

واكد الحلبوسي، “‏سنشارك هذا الأسبوع في الاجتماع الاستثنائي الذي تستضيفُه الجمهوريةُ الإسلامية الإيرانية للجنة فلسطين في اتحاد مجالس الدول ‏الأعضاءِ في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشةِ استخدام الإمكانياتِ الدبلوماسية البرلمانية لدعمِ القضيةِ الفلسطينية ووضعِ نهايةٍ لاعتداءات الكيان المحتلِ ضد الشعب الفلسطيني في المحافل العربية والإسلاميةِ والدولية كافة”.

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