الكاظمي يدين الجرائم المرعبة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

2021/05/22 | 17:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، ما يجري في غزة والقدس الفلسطينيتين.

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وقال الكاظمي في كلمة له نقلتها الوكالة الرسمية، وتابعها "ناس"، (22 أيار 2021)، إنه "نجدد التأكيد على موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية".

وأضاف، "وندين الجرائم المرعبة للاحتلال الإسرائيلي في غزة والقدس".

وفي زاوية أخرى قال الكاظمي، "واجبنا مغادرة نقطة الاختلاف"، مبينا أن "الانتخابات هي فرصة لفتح آفاق الازدهار".

ولفت رئيس الوزارء، إلى أنه "يجب استعادة دور العراق الريادي في المنطقة".

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