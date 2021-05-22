عِبء إثبات الجَريمة وضَمان القانون الجنائي لمبدأ براءة المتهم

2021/05/22 | 17:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ماجد احمد الزاملي

إنّ التطور الذي طرأ على السياسة

الجنائية المعاصرة سمح بالإثبات

للوقائع التي تتصل بتحديد الخطورة

الإجرامية للمتهم.



وفيما يتعلق

بالصعوبات التي تتصل بطرق أو وسائل

الإثبات فهي تتم

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