الأصل في الإنسان البراءة حتى يَصدرُ حُكم بات بالإدانة

2021/05/22 | 17:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ماجد احمد الزاملي

قرينة البراءة لا يدحضها شيء سوى الحكم

البات الصادر بالإدانـة ومـن ثـم لـيس

لعـدد أو نوع الأدلة من اثـر يـُذكر

علـى بقائهـا واسـتمرارها وأهميتهـا

حتـى نهايـة المحاكمـة، سـواء ك

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