عام على حكومة الكاظمي .. جردة حساب

2021/05/22 | 17:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: اياد العنبر

الحكومات في بلداننا مصابة بداء

النرجسية، وتعشق نفسها عندما تراها في

عيون المداحين والمطبلين لها.



وتقييم

الأداء الحكومي في العراق من أعقد

الموضوعات التي يمكن أن يفكر بالكتابة

عنها أي

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