السفير الفلسطيني: الصوت الأعلى وقت الانتفاضة الفلسطينية كان في العراق

2021/05/22 | 17:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد السفير الفلسطيني في العراق أحمد عقل، اليوم السبت، أن الصوت الأعلى وقت الانتفاضة الفلسطينية كان في العراق.وقال عقل خلال المؤتمر الدولي الاول لدعم واسناد مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الشعب العراقي في الانتفاضة الفلسطينية كان على قدر المسؤولية". وأضاف، أن "صواريخ غزة أدمت الكيان الصهيوني وأثبتت أنه لا يستطيع حماية نفسه". وتابع أن "الصوت الأعلى وقت الانتفاضة الفلسطينية كان في العراق"، مبينا أن" بلادنا حررت أربع مرات بقوات قادمة من العراق. وأعرب عقل عن شكره الى الشعب العراقي والحكومة والاحزاب على موقفهم العظيم من القضية الفلسطينية".

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