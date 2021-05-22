2021/05/22 | 17:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقليم كوردستان.. تراجع ملحوظ لتفشي كورونا: 4 وفيات و260 مصابا جديدا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/22 | 17:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كوردستان.. تراجع ملحوظ لتفشي كورونا: 4 وفيات و260 مصابا جديدا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كوردستان.. تراجع ملحوظ لتفشي كورونا: 4 وفيات و260 مصابا جديدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).