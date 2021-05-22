دراسات في الأدب الحكائي الأمازيغي. (الحلقة الثانية) - الحسن زهور

2021/05/22 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحسن_زهور دراسات في الأدب الحكائي الأمازيغي.(الحلقة الثانية)يعد الأدب الحكائي الأمازيغي من أغزر وأغنى الآداب الحكائية العالمية، أدب قال عنه العلامة ابن خلدون: " وكثير من أمثال هذه الأخبار لو انصرفت اليها عناية الناقلين لملأت الدواوين"، لكن مع الاسف ضاع الكثير منها بسبب عوادي الزمن.أدب حكائي يمس أغلب جوانب الحياة الانسان الأمازيغي ويعبرعن رؤاه الى الحياة والى الوجود.



وللتعريف بهذا الأدب ا ......





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