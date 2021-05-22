دهوك.. حصان يتسبب بمقتل طفل

2021/05/22 | 17:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي طفل مصرعه يوم السبت، بمحافظة دهوك، اثر سقوطه من على ظهر حصان.

وافاد مراسلنا في آميدي، ان طفلا " 11 عاما" لقي مصرعه اليوم، اثر سقوطه من على ظهر حصان، وذلك بقرية " خاستو" التابعة لناحية شيلادزي.

واضاف: ان الحالة تعد الاولى من نوعها في المنطقة، مشيرا الى ان لجام الحصان التف حول قدم الطفل ما اسفر عن وفاته جراء استمرار الحصان في الجري.

PUKmedia خاص

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