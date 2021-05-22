2021/05/22 | 17:49 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

السبت 22 مايو 2021 | 05:28 مساءً

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الحلبوسي يعلن المشاركة في الاجتماع الاستثنائي بطهران لدعم القضية الفلسطينية

اعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، المشاركة في الاجتماع الاستثنائي بطهران لدعم القضية الفلسطينية.



وقال الحلبوسي، خلال المؤتمر الاول لدعم واسناد مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهويني، السبت، ان:" صمود الشعب الفلسطيني ودفاعه عن ارضه كان مشروعا بكل المقاييس".



واضاف ان" العراق بكل اطيافه متفق على دعم القضية الفلسطينية والوقوف معها"، مبيناً ان" المسؤوليتين التأريخية والقانونية تحتمان ضرورة مساندة الفلسطينيين".



واشار الحلبوسي الى" توجيه رسالة للاتحاد البرلماني العربي لعقد جلسة طارئة لإدانة العدوان الغاصب"، معلناً" سنشارك في الاجتماع الاستثنائي بطهران لدعم القضية الفلسطينية".



فيما يلي النص الكامل لكلمة الحلبوسي خلال المؤتمر: حين وُجِهت الدعوةُ الى هذا اللقاء كانت الاحداث في غزة الفلسطينية في أشدها، وهجماتُ كيان الاحتلال في أبشع صور همجيتها، كما كان الشعبُ الفلسطيني يضرب اروعَ صور الصمود والدفاع عن شرف الأمة ومقدساتِها وتاريخِها وحاضرِها ومستقبلِها.



اليوم نلتقي بعد أن تحقق النصر لإخواننا الفلسطينيين ‏بانتهاء حرب الأحدَ عشرَ يوما، والتي انتهت معها ‏أسطورةُ القبة الحديدية وكذبةُ الجيشِ الذي يُصنَّف من اقوى جيوش العالم امام ارادة وصمود وصلابة اخواننا الفلسطينيين الشجعان.



لقد بقي العراق وطوال الفترات المتعاقبة من تاريخ الدولة العراقية إلى جانب فلسطين وقضيتِها المشروعة، ومازال العراقيون يضعون هذه القضية في مقدمة اهتماماتِهم، جاعلين منها القضيةَ المركزية الأولى.



حين تختلف القوى السياسية العراقية على بعض القضايا ‏الداخلية أو الإقليمية او الدولية - على سبيل المثال - فإنها بالتأكيد تتفق اتفاقاً مطلقاً وبشكل حقيقي وعميق في قضية فلسطين وضرورةِ الوقوف معها بكل أشكال الدعم المتاحة والممكنة.



ان المسؤولية التاريخية والقانونية تقع على كاهل كلِ الفعاليات الرسمية والشعبية في ضرورة مساندةِ الاشقاء الفلسطينيين في مواجهاتِهم الشريفة والمشرفة.



انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية فقد وجَّهَ مجلسُ النواب العراقي رسالةً إلى اتحاد البرلمانات العربية لعقد جلسةٍ طارئة لمساندة اخوانِنا في فلسطين والتداولِ بشأن التحركات المطلوبة والمتاحة بهذا الصدد، وقد تم عقد الاتحادُ جلسةً طارئة أدان فيها العدوانَ العسكري المتواصل للكيان المحتل.



‏سنشارك هذا الأسبوع في الاجتماع الاستثنائي الذي تستضيفُه الجمهوريةُ الإسلامية الإيرانية للجنة فلسطين في اتحاد مجالس الدول ‏الأعضاءِ في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشةِ استخدام الإمكانياتِ الدبلوماسية البرلمانية لدعمِ القضيةِ الفلسطينية ووضعِ نهايةٍ لاعتداءات الكيان المحتلِ ضد الشعب الفلسطيني في المحافل العربية والإسلاميةِ والدولية كافة

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