عاجل | الكاظمي: يجب استعادة دور العراق الريادي في المنطقة

2021/05/22 | 17:51 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي: يجب استعادة دور العراق الريادي في المنطقة

الكاظمي: الانتخابات هي فرصة لفتح آفاق الازدهار

الكاظمي: ندين الجرائم المرعبة للاحتلال الإسرائيلي في غزة والقدس

الكاظمي: نجدد التأكيد على موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية

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