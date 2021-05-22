2021/05/22 | 17:52 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الفلسطيني: بلادنا حررت 4 مرات بقوات قادمة من العراق.. صاحب الصوت الأعلى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/22 | 17:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الفلسطيني: بلادنا حررت 4 مرات بقوات قادمة من العراق.. صاحب الصوت الأعلى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الفلسطيني: بلادنا حررت 4 مرات بقوات قادمة من العراق.. صاحب الصوت الأعلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).