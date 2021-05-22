العمال الكردستاني يرد بشأن انباء

2021/05/22 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

نفى عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، اليوم السبت، قيام عناصر حزبه بفرض الهيمنة على قضاء سنجار.

وقال شيخ موس لـ (بغداد اليوم) إن "حزب العمال ليس لديه أي تواجد في قضاء سنجار اطلاقا وما يشاع عن قيامه بخطف الفتيات وتجنيد الشباب هي أكاذيب تلفق كم قبل الحزب الديمقراطي ووسائل إعلامه لأهداف سياسية".

وأضاف "نحن ليس لدينا أي تواجد وبعد عمليات تحرير سنجار من داعش سلمناها لاهلها ولكن الديمقراطي الكردستاني وقادته يحاولون تحريض الراي العام ضدنا".

وتناقلت وسائل ا

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