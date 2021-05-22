2021/05/22 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سبتة أمام مأزق بعد عبور مئات الفتيان إلى الجيب الإسباني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سبتة تستغيث بالمدن الإسبانية ومنظمات حقوقية تحذر من طرد الأطفال "بطريق غير قانوني") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سبتة تستغيث بالمدن الإسبانية ومنظمات حقوقية تحذر من طرد الأطفال "بطريق غير قانوني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).