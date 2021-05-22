حرائق الحنطة.. الدفاع المدني تنقذ 117 دونماً في صلاح الدين

2021/05/22 | 18:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، إنقاذ 117 دونم حنطة من حريق نجم في إحدى مزارع محافظة صلاح الدين.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 أيار 2021)، إنه "قامت مفارزنا في مركز الدور، بالسيطرة على الحادث بوقت قياسي قصير وإخماد النيران المندلعة في 3 دونمات من محصول الحنطة".

وأضافت، أن "الحريق نجم جراء تماس كهربائي داخلي من الحاصودة"، مبينا أن "فرق الإطفاء عملت بكل مهنية وأداء مميز لمنع توسع النيران وانتشارها إلى باقي أنحاء الأرض غير المحصودة والبالغة 117 دونماً، بدون أي أضرار بشرية، كما أخمدت النيران التي نشبت بالحاصودة أيضاً، وإنقاذ مرشة ماء".

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