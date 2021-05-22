2021/05/22 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم استئصال أعين آلاف المرضى في الهند،

في ظاهرة مفجعة جديدة، لمقاومة تفشي

"العفن الأسود" الذي يصيب الناجين من

فيروس كورونا.

للحصول على الأخبار العاجلة تابعونا

على تليغرام [https://t.me/non14news]

ووف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العفن الأسود" يتفشى في الهند.. اقتلاع أعين المرضى للنجاة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("العفن الأسود" يتفشى في الهند.. اقتلاع أعين المرضى للنجاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).