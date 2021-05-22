تركيا مستمرة بقصف قرى دهوك

2021/05/22 | 18:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت الطائرات والمدفعية التركية لأكثر من 10 مرات 3 قرى تابعة لمحافظة دهوك.

وقال شفان صالح من أهالي قرية هروري في منطقة برواري التابعة لمحافظة دهوك لـ PUKmedia، اليوم السبت: ان قصفا تركيا استهدف ولأكثر من 10 مرات 3 قرى تابعة لمحافظة دهوك، مبينا ان قصفا تركيا مكثفا استهدف قرى (جلكي، كيستة، وهروري) متسببا بالحاق اضرار بها.

واضاف: ان الطائرات الحربية والمدفعية التركية مستمرة بقصف المناطق التابعة للقرى المشار اليها.

وفي سياق ذي صلة، اعلن المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي، الجناح المسلح لحزب العمال الكوردستاني، يوم السبت، عن مقتل 9 جنود اتراك، خلال اشتباكات دائرة داخل اقليم كوردستان.

وذكر المركز في بيان، تابعه PUKmedia: ان الطائرات الحربية التركية قصفت مناطق في " متينا وغاري وآفاشين وزاب"، لكنها لم تلحق اية آضرار، لافتة الى ان القوات ووحدات المرأة نفذتا سلسلة عمليات ضد جيش التركي بمناطق آفاشين وزاب ومتينا خلال اليومين الماضيين وفي وقت سابق من اليوم السبت، ادت الى مقتل 9 جنود اتراك.

يشار الى ان الجيش التركي قد بدأ في 23 نيسان الماضي، عملية توغل داخل اقليم كوردستان، ولم تنجح جميع المناشدات الرسمية والجماهيرية في انهاء الهجمات التي اسفرت عن افراغ عشرات القرى الحدودية في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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