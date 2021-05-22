خورماتو.. مفوضية الانتخابات تدعو المواطنين لاستلام بطاقاتهم

2021/05/22 | 18:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مفوضية الأنتخابات في خورماتو مواطني القضاء الى مراجعة مكاتبها لغرض استلام بطاقاتهم الانتخابية.

وقال زوزك داودي مدير الفرع الأول للمفوضية في خورماتو في تصريح لـ PUKmedia، أن هناك 1410 بطاقة أنتخابية مجددة تعود لمواطنين كورد مازال باقيا لدينا ولم يراجعنا احد لحد الآن لاستلامهم.

وأضاف: أن على المواطنين الإسراع في استلام بطاقاتهم الانتخابية قبل موعد الانتخابات لكي لا يحرموا من المشاركة والتصويت.

PUKmedia / عمر اواره

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