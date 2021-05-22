2021/05/22 | 18:21 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

السبت 22 مايو 2021 | 05:54 مساءً

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لتدارس حوادث الاغتيال..



القادة الامنيون بضيافة مجلس النواب

اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، أن حوادث الاغتيال الأخيرة تندرج ضمن عمليات الإرهاب، وفيما أحصت عدد ما حصل منها في الساعات الأخيرة، أكدت عقد اجتماع بحضور قادة أمنيين لتدارس التطورات الأخيرة.



وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، إن"جميع حوادث الاغتيال تدخل في خانة الارهاب"، مبينا أنه "تم اليوم اغتيال أحد افراد مفوضية الانتخابات في محافظة ميسان ومرشح للانتخابات في بغداد وشيخ عشيرة في صلاح الدين".



وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستجتمع يوم غد الأحد أو بعد غد الاثنين وتستضيف الوزراء الأمنيين ورئيس هيأة الحشد الشعبي لتدارس التطورات الأمنية الأخيرة".



وشدد على "وجوب السيطرة على السلاح وحصره بيد الدولة" مشيراً إلى أن "الاغتيالات التي تستهدف الأبرياء تتم عبر هذا السلاح سواء كانوا مثقفين أو ناشطين أو مرشحين للانتخابات وغيرهم من أفراد المجتمع".

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