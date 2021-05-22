مفوضية الانتخابات تصدر بيانا بشأن جهوزيتها لموعد الانتخابات

2021/05/22 | 18:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، بيانا اوضحت فيه جهوزيتها لموعد الانتخابات.وذكر البيان، ان “المفوضية، عبر دوائرها المعنية، الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر (١٠ تشرين الأول ٢٠٢١)، ولزاماً علينا أن نوضح أمراً مهماً هو أن مجلس المفوضين بقضاته المستقلين، وضع في اعتباراته كل المآخذ والانتقادات التي طرحها الشارع العراقي […]

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