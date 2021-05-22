القبض على متهمين اثنين من مثيري النزاعات العشائرية في البصرة

2021/05/22 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر امني بشرطة البصرة، اليوم السبت، بالقبض على متهمين اثنين بأثارة النزاعات العشائرية في المحافظة بعد صدور اوامر قبض بحقهم.

وذكر المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "بناءا على اوامر قضائية نفذت قوة امنية تابعة لشرطة البصرة حملة امنية واسعة للبحث عن مثيري النزاعات العشائرية"، مبينا ان "الحملة اسفرت عن القبض عبى اثنين من المتهمين".

وافاد المصدر ان "المتهمين الاثنين مطلوبين وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، وان الاجهزة الامنية تواصل عملية القبض على كل المطلوبين والمثيرين والمتسببين والمشاركين ".

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