2021/05/22 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أغلق متظاهرون ناشطون في مجال حقوق الحيوانات، السبت، 4 مراكز توزيع بريطانية تابعة لسلسلة مطاعم "مكدونالدز" للوجبات السريعة، مطالبين بأن تصبح نباتية بالكامل بحلول العام 2025.

حملة في بريطانيا على مطاعم ماكدونالدز تواجه أسوأ انخفاض في أرباحها خلال الشهر الماضي

وأوضحت مجموعة "أنيمل ريبيليين"، أنها "تعتزم إغلاق مواقع التوزيع في هيميل همستيد وبيزينغستوك وكوفنتري ومانشستر الكبرى، جميعها في بريطانيا، لمدة 24 ساعة على الأقل".

وقال أحد المتظاهرين في كوفنتري: "نحن في خضم حالة طوارئ مناخية وبيئية وما زلنا نستهلك كميات هائلة من اللحوم بشكل غير مستدام لكوكبنا".

من جهتها، أكدت "مكدونالدز"، أن "مراكز التوزيع التابعة لها تواجه حاليا توقفا في عملياتها".

وقال ناطق باسم المجموعة: "نقوم بتقييم التأثير على عمليات التسليم إلى مطاعمنا وعلى خيارات الوجبات الواردة على قوائمنا..



نعتذر لزبائننا عن أي خيبة أمل نتسبب بها".

بدورها، أشارت شرطة كوفنتري، إلى أنها "تعترف بالحق في الاحتجاج السلمي، لكن هناك مخاوف تتعلق بالسلامة لأن المدخل الوحيد إلى موقع التوزيع ونقطة الخروج منه تم إغلاقه وهذا يسبب اضطرابا كبيرا في الأعمال التجارية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة في بريطانيا على مطاعم "ماكدونالدز" لدفعها إلى التخلي عن اللحوم في وجباتها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة في بريطانيا على مطاعم "ماكدونالدز" لدفعها إلى التخلي عن اللحوم في وجباتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).