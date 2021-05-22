ابتداءً من الغد.. متظاهرو العقود بالديوانية يعلنون عن توجه في المحافظة

2021/05/22 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

اعلنت تنسيقة تظاهرات اصحاب العقود والاجور العاملين في دوائر محافظة الديوانية، اليوم السبت، عزمها اغلاق جميع الدوائر اعتبارا من غد الاحد، عازية الامر الى عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال احمد الطائي احد منسقي التظاهرات في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "بعد مضي مايقرب شهر على تظاهراتنا السلمية واعتصامنا لم نجد اي تحرك جدي من الحكومة المحلية والمركزية ولاتوجد اي استجابة بخصوص مطالبنا المتضمنة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 315".

واضاف الطائي"لدينا علم بان الجهات الحكومية غير مهتمة بنا وبعد التسويف لمطالبنا قررنا اعلان الاضراب العام وغلق الدوائر الحكومية كافة المرتبطة بأصحاب العقود وغلق ساحة الساحة التي تودي الى مبنى الحكومة المحلية وعدم استقبال اي مفاوض محلي لحين البت في مطالبنا بخصوص القرار 315".

وشهدت محافظة الديوانية تظاهرات واعتصامات من قبل اصحاب العقود والاجور العاملين في دوائر المحافظة مطالبين بتنفيذ القرار 315 من قبل الحكومة الخاص بأصحاب العقود.

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