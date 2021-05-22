2021/05/22 | 18:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم السبت، عن تسجيل 606 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 585 اصابة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 606 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

585 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال 17 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 64 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 84 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 22 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 97 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 44 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 95 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 110 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد الجديدة 52 حالة خلال الرصد الوبائي

21 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

3 حالات في منطقة الاعظمية

7 حالات في البلديات

4 حالات في منطقة العبيدي

حالتين في منطقة زيونة

5 حالات في منطقة الرشاد

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 159127 توفي منهم 1698 للاسف فيما اكتسب الشفاء 152323 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5106”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون واخذ اللقاحات وتقدير تلك الجهود”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 606 المسجلة اليوم بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 606 المسجلة اليوم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).